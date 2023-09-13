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Постер к 1-му сезону сериала Жар-птица
Киноафиша Сериалы Жар-птица Сезоны Сезон 1

Жар-птица, 1 сезон

Phoenix: Eden 17
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жар-птица»

В 1-м сезоне сериала «Жар-птица» события разворачиваются в далеком будущем. Земля постепенно погибает под гнетом множества экологических техногенных катастроф. Человечество исчезает. Кто-то просто умирает, кто-то изначально рождается с мутациями и серьезными болезнями, а выжившие стремятся покинуть чахнущий мир в поисках нового места для жизни. Роми и ее возлюбленный Джордж оказываются в числе космических путешественников, отправленных на поиски другой планеты, схожей по условиям с Землей. Вскоре им везет: недавно открытая Эдем-17 оказывается идеальным местом для начала цивилизации.

Список серий сериала Жар-птица График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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