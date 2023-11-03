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Постер к 1-му сезону сериала Ferry
Киноафиша Сериалы Ferry Сезоны Сезон 1

Ferry, 1 сезон

Ferry
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ferry»

В 1-м сезоне сериала Ferry в центре событий оказывается мелкий и не очень успешный бизнесмен по имени Ферри Боуман. Однажды друзья Джон, Ремко и Деннис предлагают ему хорошо подзаработать опасным и нелегальным путем – продажей экстези. Заручившись поддержкой шурина Ларса, герой соглашается на этот рискованный шаг. Однако проблемы обрушиваются на его голову одна за другой. Возлюбленная Даниэль, едва прознав о новом деле Ферри, уходит от него и даже перестает общаться с собственным братом. А местному наркобарону Ари Тэку не нравятся начинающие конкуренты, поэтому он насылает на них своих подручных.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 3 ноября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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