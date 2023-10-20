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Киноафиша Сериалы Дуна! Сезоны Сезон 1

Дуна!, 1 сезон

Doona!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дуна!»

В 1-м сезоне сериала «Дуна!» в центре событий оказывается студент-первокурсник их Южной Кореи по имени Ли Вон-джун. Поступив в университет, он переезжает из родного городка и снимает небольшую квартиру в мегаполисе. Но на новом месте жительства его ждет странный сюрприз. Выясняется, что его соседка снизу – бывшая солистка одной из самых популярных молодежных поп-коллективов страны, настоящая айдол Ли Ду-на. Несколько месяцев назад девушка шокировала своих многочисленных фанатов, заявив об уходе со сцены и завершении музыкальной карьеры. Сперва Вон-джун старается держаться подальше от звезды, но любопытство одерживает верх над учтивостью.

Список серий 1-го сезона сериала «Дуна!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 октября 2023
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 октября 2023
График выхода всех сериалов
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