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Постер к 1-му сезону сериала Приют
Киноафиша Сериалы Приют Сезоны Сезон 1

Приют , 1 сезон

Harlan Coben's Shelter
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Приют »

В 1-м сезоне сериала «Приют» в центре событий оказывается обычный подросток по имени Микки Болитар. Его жизнь переворачивается, когда его любимый отец внезапно погибает при странных обстоятельствах. Парню приходится переехать в маленький провинциальный городок Касселтон в штате Нью-Джерси. Здесь он устраивается в местную школу и пытается с нуля построить все социальные связи: найти друзей, наставников и свое место в жизни. Но вскоре его новая одноклассница и подруга Эшли Кент исчезает. Микки не может оставаться в стороне от расследования и начинает искать зацепки. В процессе он выясняет, что его отец может быть все еще жив.

График выхода новых серий Приют 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 сентября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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