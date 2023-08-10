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Постер к 1-му сезону сериала Голосование по поводу смертной казни
Киноафиша Сериалы Голосование по поводу смертной казни Сезоны Сезон 1

Голосование по поводу смертной казни, 1 сезон

Gukminsahyeongtupyo
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Голосование по поводу смертной казни»

В 1-м сезоне сериала «Голосование по поводу смертной казни» в крупном городе объявляется странный маньяк, считающий себя вершителем правосудия. Он внимательно следит за процессом и исходом всех судов. Стоит кому-то из подозреваемых в тяжелом преступлении получить оправдательный приговор и выйти на свободу, как на его голову объявляется охота. Причем загадочный убийца принимает решение о «казни» не самостоятельно, а путем народного голосования. Он рассылает на телефоны совершеннолетних граждан СМС с вопросом о судьбе обвиняемого. Если большинство жителей голосуют за смерть преступника, то он исполняет «приговор».

График выхода новых серий Голосование по поводу смертной казни 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 сентября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 сентября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 сентября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 октября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 октября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 октября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 октября 2023
График выхода всех сериалов
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