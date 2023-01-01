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Киноафиша Сериалы Шифр 4 Сезоны Сезон 1

Шифр 4, 1 сезон

Shifr 4
Название Сезон 1
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шифр 4»

В 1-м сезоне сериала «Шифр 4» в центре событий вновь оказывается четверка подруг, служивших в годы войны в Главном разведывательном управлении СССР. Пользуясь своим прошлым опытом, они помогают следователю Проскурину распутывать самые сложные и опасные дела. На этот раз ситуация осложняется: самому Проскурину приходится уйти из МУРа и перебраться в другой город. Однако напоследок ему удается организовать в МВД специальный аналитический отдел, в который принимают главных героинь. Тем временем в Кисловодске происходит страшное убийство: кто-то натравливает на партийного работника его собственных собак.

Список серий сериала Шифр 4 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
График выхода всех сериалов
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