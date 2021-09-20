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Постер к 1-му сезону сериала Дело Грегори
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Киноафиша Сериалы Дело Грегори Сезоны Сезон 1

Дело Грегори, 1 сезон

Une affaire française 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Дело Грегори»

В 1-м сезоне сериала «Дело Грегори» события разворачиваются во Франции в 1984 году. Семейство Виллемин не находит себе места: четырехлетний Грегори недавно исчез прямо из дома. Полиция, волонтеры и сами родственники сбиваются с ног, обследуя все окрестности и размещая объявления в федеральных СМИ. Но 16 октября выясняется, что все попытки были тщетными. Ребенка находят ниже по течению реки уже мертвым. Мальчик утонул, но в воде он оказался явно не по своей воле. Полицейские задерживают подозреваемого, на которого указывает свидетель. Но показания этого человека меняются в последний момент, и доказать вину не удается…

Список серий 1-го сезона сериала «Дело Грегори» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Моя месть свершилась Ma vengeance est faite
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2021
Стая La meute
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2021
Девушки с почты Les filles de la poste
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2021
Пропасть с химерами Le Gouffre aux chimères
Сезон 1 Серия 4
27 сентября 2021
Возвышенный, обязательно возвышенный Sublime, forcément sublime
Сезон 1 Серия 5
4 октября 2021
Самая ненавистная женщина Франции La femme la plus haïe de France
Сезон 1 Серия 6
4 октября 2021
График выхода всех сериалов
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