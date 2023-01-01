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Киноафиша Сериалы Тайга Сезоны Сезон 1

Тайга, 1 сезон

Tajga 16+
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайга»

В 1-м сезоне сериала «Тайга» в небольшом городке возле леса, где никогда не происходило ничего необычного, внезапно происходит серия шокирующих преступлений. Маленькие девочки из бедных семей, дочери алкоголиков начинают таинственно пропадать. В скором времени обнаруживаются тела девочек. Следователь Демидов приступает к расследованию преступлений. Он и сам вместе с супругой воспитывает двух дочерей, которые тоже попадают в зону риска. Главный герой имеет репутацию примерного семьянина. Однако во время следственных мероприятий выясняется, что множество улик свидетельствует о причастности к серии убийств... самого Демидова.

Список серий сериала Тайга График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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