Сериалы
Тайга
Статьи
Статьи о сериале «Тайга»
Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий
Собрали топовые российские проекты, которые в 2025-м пользовались особым спросом.
Написать
28 ноября 2025 14:55
«Не хуже фильмов Финчера»: лишь 3 новых российских сериала ни в чем не уступают западным хитам — хоть завтра продавай на Netflix
Все три проекта — безысходность и хтонь, но каждый по-своему.
Написать
29 июня 2025 17:09
Пока «Невский» и «Первый отдел» в отпуске, на сцену выходят они: 3 российских детектива, которые вы могли пропустить
Мрачные, атмосферные и с хорошим саспенсом — всё как мы любим.
Написать
24 мая 2025 17:09
Демидов наверняка вернется, а вот насчет Аглаи есть вопросы: что известно о втором сезоне «Тайги» с Premier
Окончание расследование не значит, что история подошла к концу.
Написать
25 апреля 2025 16:40
Прощай, «Белый лотос»: сразу 3 свежих российских сериала обогнали по популярности главный хит НВО
Тут проекты на любов вкус: и поплакать, и посмеяться.
2 комментария
20 апреля 2025 17:09
Маньяк охотится на девочек: Premier выпустят свою версию «Трассы» со звездой «Аноры»
Новинка обречена на успех среди фанатов тру-крайма.
Написать
22 февраля 2025 15:42
Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)
