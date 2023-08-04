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Постер к 1-му сезону сериала Любовники
Киноафиша Сериалы Любовники Сезоны Сезон 1

Любовники , 1 сезон

Yeonin
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 23 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовники »

В 1-м сезоне сериала «Любовники» главная героиня родилась в привилегированной семье. С ранних лет она вместе со своими родителями была завсегдатаем светских раутов высшего общества. Безусловно, все были уверены, что девушка предпочтет в качестве потенциального супруга представителя своего круга. Однако главная героиня не жаловала мужчин из элитных семей. Она положила глаз на незнакомого мужчину, который поразил ее своей таинственностью. Девушка теряется в догадках, кто же он. Каково же было удивление главной героини, когда она увидела своего возлюбленного среди высшего общества.

График выхода новых серий Любовники 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
1 сентября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
2 сентября 2023
Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 октября 2023
Episode 12
Сезон 1 Серия 12
14 октября 2023
Episode 13
Сезон 1 Серия 13
20 октября 2023
Episode 14
Сезон 1 Серия 14
21 октября 2023
Episode 15
Сезон 1 Серия 15
27 октября 2023
Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 октября 2023
Episode 17
Сезон 1 Серия 17
3 ноября 2023
Episode 18
Сезон 1 Серия 18
4 ноября 2023
Episode 19
Сезон 1 Серия 19
10 ноября 2023
Episode 20
Сезон 1 Серия 20
11 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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