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Постер к 1-му сезону сериала Ловкачи
Киноафиша Сериалы Ловкачи Сезоны Сезон 1

Ловкачи, 1 сезон

Choona
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ловкачи»

В 1-м сезоне сериала «Ловкачи» несколько лузеров объединяются, чтобы воплотить в жизнь план мести и поставить на место одного зарвавшегося коррумпированного политика. Эта группа людей в любых других обстоятельствах никогда не встретилась бы и тем более не начала что-то делать. Но перед лицом общего врага они становятся невероятно сплоченной командой. Каждого из главных героев политический деятель обидел, используя «джугаад» в качестве единственного оружия. Теперь совместными усилиями команда должна придумать способ противостоять врагу. На пути герои встретятся со множеством испытаний.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 29 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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