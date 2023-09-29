В 1-м сезоне сериала «Ловкачи» несколько лузеров объединяются, чтобы воплотить в жизнь план мести и поставить на место одного зарвавшегося коррумпированного политика. Эта группа людей в любых других обстоятельствах никогда не встретилась бы и тем более не начала что-то делать. Но перед лицом общего врага они становятся невероятно сплоченной командой. Каждого из главных героев политический деятель обидел, используя «джугаад» в качестве единственного оружия. Теперь совместными усилиями команда должна придумать способ противостоять врагу. На пути герои встретятся со множеством испытаний.