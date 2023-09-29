Menu
Choona 2023, season 1

Choona
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 28 minutes
"Choona" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ловкачи» несколько лузеров объединяются, чтобы воплотить в жизнь план мести и поставить на место одного зарвавшегося коррумпированного политика. Эта группа людей в любых других обстоятельствах никогда не встретилась бы и тем более не начала что-то делать. Но перед лицом общего врага они становятся невероятно сплоченной командой. Каждого из главных героев политический деятель обидел, используя «джугаад» в качестве единственного оружия. Теперь совместными усилиями команда должна придумать способ противостоять врагу. На пути герои встретятся со множеством испытаний.

Series rating

0.0
6.5 IMDb
Choona List of episodes TV series release schedule
Season 1
Sleep with the Fishes
Season 1 Episode 1
29 September 2023
Enemy of My Enemy
Season 1 Episode 2
29 September 2023
Playing with Fire
Season 1 Episode 3
29 September 2023
Secrets Revealed
Season 1 Episode 4
29 September 2023
So It Begins...
Season 1 Episode 5
29 September 2023
Et tu, Brute?
Season 1 Episode 6
29 September 2023
Caught Before the Act
Season 1 Episode 7
29 September 2023
The Eclipse
Season 1 Episode 8
29 September 2023
TV series release schedule
