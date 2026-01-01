Лазарев — просто ужас: этот мелодраматический сериал 2013 года обожаю — рейтинг 7.7 и прекрасная Мороз

Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше

«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны

«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы

«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым

Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»

Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять

Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд

20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз

После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может