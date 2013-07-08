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Постер к 1-му сезону телешоу Выбраться живым
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Киноафиша Сериалы Выбраться живым Сезоны Сезон 1

Выбраться живым, 1 сезон

Get Out Alive with Bear Grylls 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
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О чем 1-й сезон телешоу «Выбраться живым»

В 1 сезоне шоу «Выбраться живым» действие происходит в Новой Зеландии. Знаменитый на весь мир британский путешественник Беар Гриллс разрабатывает сложный и запутанный туристический маршрут, пройти который от начала и до конца смогут лишь настоящие смельчаки с хорошей физической подготовкой. В шоу участвуют 20 человек – 10 команд по два участника. Им предстоит продираться через темные чащи, отбиваться от хищников, самостоятельно добывать себе пропитание, подниматься на ледяные вершины, укрываться от непогоды и переплывать бурные потоки. После каждого испытания одна из команд будет выбывать, пока не останется одна сильнейшая пара.

Список серий 1-го сезона телешоу «Выбраться живым» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Животные инстинкты The Wild Is Revealing
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2013
Жизнь на грани Living on the Edge
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2013
Не забыть про людей Leave No Man Behind
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2013
Горы дадут тебе силы The Mountains Will Give You Strength
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2013
Не смотри вниз Don't Look Down
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2013
Сильные не сдаются The Tough Get Going
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2013
Замороженная планета Frozen Planet
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2013
Спорт смелых No Guts, No Glory
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2013
График выхода всех сериалов
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