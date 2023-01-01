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Постер к 1-му сезону сериала Супер Дино
Киноафиша Сериалы Супер Дино Сезоны Сезон 1

Супер Дино, 1 сезон

Superdino 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 52
Продолжительность сезона 11 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Супер Дино»

В 1-м сезоне сериала «Супер Дино» события разворачиваются на солнечном островке под названием Кун-Кунг, где живет непоседливая маленькая девочка Джой. У нее есть большой секрет: она дружит с пятеркой самых настоящих динозавров. Дино, Гарри, Бен, Сера и Винди – команда Ти-Рексов-супергероев. Эти ребята всегда начеку, чтобы вовремя прийти на помощь, если кто-то обижает слабых или если редким видам животных грозит опасность. Но кроме Джой, никто из людей не должен знать об их существовании, чтобы их миссия не провалилась. Коварный злой гений Макс пытается отловить динозавров, чтобы доказать миру, что они не вымерли.

Список серий сериала Супер Дино График выхода всех сериалов
Сезон 1
Супердино, Команда Рекс
Сезон 1 Серия 1
TBA
Динозавр потерялся в городе
Сезон 1 Серия 2
TBA
Зубная боль Тиры
Сезон 1 Серия 3
TBA
Опасное землетрясение
Сезон 1 Серия 4
TBA
Остановите этот поезд!
Сезон 1 Серия 5
TBA
Маленький Доки
Сезон 1 Серия 6
TBA
Большой пожар
Сезон 1 Серия 7
TBA
Беда на лыжном склоне
Сезон 1 Серия 8
TBA
Упрямый мистер Эл.1
Сезон 1 Серия 9
TBA
Держи вора!
Сезон 1 Серия 10
TBA
Дедушка супергерой
Сезон 1 Серия 11
TBA
Спасти Лару
Сезон 1 Серия 12
TBA
Динозаврик, который кричал пожар
Сезон 1 Серия 13
TBA
Новый друг Тиры
Сезон 1 Серия 14
TBA
Атака Дино-клонов
Сезон 1 Серия 15
TBA
Фигурное приключение
Сезон 1 Серия 16
TBA
Команда Рекс в опасности!
Сезон 1 Серия 17
TBA
Путешествие Пары на луну
Сезон 1 Серия 18
TBA
Метеорит Дино
Сезон 1 Серия 19
TBA
Потерявшийся малыш Тирекс
Сезон 1 Серия 20
TBA
Безопасность превыше всего
Сезон 1 Серия 21
TBA
Храбрость Дино
Сезон 1 Серия 22
TBA
Выходной Джой
Сезон 1 Серия 23
TBA
День рождения Мини
Сезон 1 Серия 24
TBA
Угонщики машин в городе Кунг-Кунг
Сезон 1 Серия 25
TBA
Беги Саша, беги
Сезон 1 Серия 26
TBA
Извержение вулкана Кунг Кунг
Сезон 1 Серия 27
TBA
Паровоз дедушки Томми
Сезон 1 Серия 28
TBA
Сокровище дедушки Джорджа
Сезон 1 Серия 29
TBA
Ужасный Тарбозавр
Сезон 1 Серия 30
TBA
Застрявший на острове
Сезон 1 Серия 31
TBA
Динозавриха Биби
Сезон 1 Серия 32
TBA
Мифический летающий динозавр Коа
Сезон 1 Серия 33
TBA
Паки, пожарный на день
Сезон 1 Серия 34
TBA
Настоящий Дино
Сезон 1 Серия 35
TBA
Потерянные фоссиоманы
Сезон 1 Серия 36
TBA
Проказник Локи
Сезон 1 Серия 37
TBA
Визит Биби и Рако
Сезон 1 Серия 38
TBA
Самый маленький динозавр
Сезон 1 Серия 39
TBA
В поисках подземных вод
Сезон 1 Серия 40
TBA
Байкеры города Кунг-Кунг
Сезон 1 Серия 41
TBA
Спасти Архелонов
Сезон 1 Серия 42
TBA
Гигантская кошачья катастрофа
Сезон 1 Серия 43
TBA
Малыш Дино
Сезон 1 Серия 44
TBA
Проказники аммониты
Сезон 1 Серия 45
TBA
Песчаная буря
Сезон 1 Серия 46
TBA
Замороженный штаб команды Рэкс
Сезон 1 Серия 47
TBA
На плавучем айсберге
Сезон 1 Серия 48
TBA
Гигантский снежный ком!
Сезон 1 Серия 49
TBA
Спасти левиафана
Сезон 1 Серия 50
TBA
Застрявшие в пузырях
Сезон 1 Серия 51
TBA
Большой тайфун
Сезон 1 Серия 52
TBA
График выхода всех сериалов
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