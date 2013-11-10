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Постер к 1-му сезону сериала Водоворот чужих желаний
Киноафиша Сериалы Водоворот чужих желаний Сезоны Сезон 1

Водоворот чужих желаний, 1 сезон

Vodovorot chuzhih zhelanij 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Водоворот чужих желаний»

В 1-м сезоне сериала «Водоворот чужих желаний» в центре истории оказываются частные детективы Макар и Сергей, в партнерстве владеющие собственным сыскным агентством. Однажды к друзьям за помощью обращается знаменитый историк и коллекционер древностей Александр Вениаминович Шмидт. Он просит их найти и приобрести для него одну вещицу – старинную статуэтку русалки. Партнеры берутся за это обычное, на первый взгляд, задание. Но вскоре они понимают, что за этот артефакт идет кровавая борьба, в которой пострадал и погиб уже далеко не один человек. Дело в том, что, согласно поверью, русалка может исполнить желание своего владельца.

Список серий 1-го сезона сериала «Водоворот чужих желаний» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
10 ноября 2013
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
10 ноября 2013
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
10 ноября 2013
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
10 ноября 2013
График выхода всех сериалов
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