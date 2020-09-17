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Постер к 1-му сезону сериала Вместе на край света
Киноафиша Сериалы Вместе на край света Сезоны Сезон 1

Вместе на край света, 1 сезон

Vmeste na kraj sveta 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вместе на край света»

В 1-м сезоне сериала «Вместе на край света» в центре события оказываются семеро совершенно не похожих друг на друга людей. Они живут в разных частях света и занимаются разными делами, имеют разный бэкграунд и разные взгляды на мир. Но их объединяет кое-что общее – немыслимое и отважное путешествие, на которое все они решаются. Пункт назначения – Крайний Север, русская часть Арктики. У каждого из героев есть своя причина бросить все и отправиться на легендарный материк. Кто-то хочет больше узнать об устройстве мира, кто-то – доказать что-либо близким или самому себе, а кто-то просто ищет ярких впечатлений.

Список серий 1-го сезона сериала «Вместе на край света» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Анас
Сезон 1 Серия 1
17 сентября 2020
Монга
Сезон 1 Серия 2
17 сентября 2020
Лили
Сезон 1 Серия 3
17 сентября 2020
Жоао
Сезон 1 Серия 4
17 сентября 2020
Галя и Оле
Сезон 1 Серия 5
17 сентября 2020
Юкио
Сезон 1 Серия 6
17 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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