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Постер к 1-му сезону сериала Мотофайтеры
Киноафиша Сериалы Мотофайтеры Сезоны Сезон 1

Мотофайтеры , 1 сезон

Motofighters 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 30
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мотофайтеры »

В 1-м сезоне сериала «Мотофайтеры» братья Дени и Леон не расстаются со своей любимой игрой: они постоянно соревнуются в раскрутке спиннеров. У ребят очень разные характеры, взгляды на жизнь и методы борьбы, поэтому они часто ссорятся. Но они всегда готовы прийти на помощь друг другу, если случается что-нибудь серьезное. Усердие мальчишек замечает сам изобретатель оригинальной игры в спиннеры – доктор Стрэндж. Он берет их в собственную команду и выдает им особые спиннеры-трансформеры со встроенными супермощными чипами. Цель сборной – выиграть чемпионат мира и утереть нос сопернику доктора, укравшему его идею, – профессору Винду.

Список серий 1-го сезона сериала «Мотофайтеры » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
TBA
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
TBA
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
TBA
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
TBA
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
TBA
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
TBA
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
TBA
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
TBA
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
TBA
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
TBA
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
TBA
График выхода всех сериалов
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