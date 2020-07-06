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Постер к 1-му сезону сериала Бог старшей школы
Киноафиша Сериалы Бог старшей школы Сезоны Сезон 1

Бог старшей школы, 1 сезон

The God of High School
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бог старшей школы»

В 1-м сезоне сериала «Бог старшей школы» в центре событий оказывается ученик старших классов по имени Чин Мо-ри, который снискал славу специалиста по тхэквондо. В этом виде борьбы парню просто нет равных. Однажды юноше поступает приглашение поучаствовать в соревновании «Бог старшей школы», в ходе которого будет выявлен сильнейший подросток. В качестве приза организаторы обещают выполнить любую его просьбу. Победитель не будет ограничен в выборе желания. Однако кроме главного героя на соревновании будут и другие участники, которые не собираются сдаваться без боя. Это будет весьма зрелищное и захватывающее сражение!

Список серий 1-го сезона сериала «Бог старшей школы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 июля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 июля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 июля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 июля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 августа 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 августа 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 августа 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 августа 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 сентября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 сентября 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 сентября 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
28 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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