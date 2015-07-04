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Постер к 1-му сезону сериала Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток
Киноафиша Сериалы Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток Сезоны Сезон 1

Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток, 1 сезон

Shimoneta to Iu gainen ga sonzai shinai taikutsu na sekai 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток»

В 1-м сезоне сериала «Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток» японское правительство публикует новый указ «О воспитании детей и общественном порядке». Согласно этому закону, в обществе запрещается любое проявление безнравственности, включая даже открытый флирт или пошлый юмор. Спустя 16 лет в стране подрастает целое поколение молодых людей, не знающих шуток и веселья, зато уверенных в своей добродетели. Для них создаются особые школы, где царит вежливость и благопристойность. Однако подростки есть подростки, и, конечно же, среди них обнаруживается парочка бунтарей.

Список серий 1-го сезона сериала «Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кому служат моральные устои? Whom Does Public Order and Morality Serve?
Сезон 1 Серия 1
4 июля 2015
Тайны беременности The Mysteries of Pregnacy
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2015
Как люди любят How People Love
Сезон 1 Серия 3
18 июля 2015
Как говорится... любовь - это справедливость The Saying Goes... Love Is Justice
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2015
Кому выгоден грязный терроризм? Dirty Terrorism Benefits Whom?
Сезон 1 Серия 5
1 августа 2015
Тепло ручной работы! Handmade Warmth!
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2015
Что создал СОКС What SOX Created
Сезон 1 Серия 7
15 августа 2015
Дьявол трубит в свою собственную трубу The Devil Blows His Own Trumpet
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2015
Мечтают ли андроиды об электрических массажерах? Do Androids Dream of Electric Masseurs?
Сезон 1 Серия 9
29 августа 2015
Квест по мастурбации Masturbation Quest
Сезон 1 Серия 10
5 сентября 2015
Техно-брейк Techno Break
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2015
Шимонета (Грязные шутки) Навсегда Shimoneta (Dirty Jokes) Forever
Сезон 1 Серия 12
19 сентября 2015
График выхода всех сериалов
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