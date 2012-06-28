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Постер к 1-му сезону сериала Дела, дела
Киноафиша Сериалы Дела, дела Сезоны Сезон 1

Дела, дела, 1 сезон

İşler Güçler
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 41
Продолжительность сезона 61 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дела, дела»

В 1-м сезоне сериала «Дела, дела» события разворачиваются в современном Стамбуле, где живет троица необычных друзей. Ахмет, Мурат и Сади – молодые талантливые парни, познакомившиеся на курсе театрального университета. Все они – профессиональные актеры, у каждого из которых есть свое амплуа и своя фишка, однако режиссеры в упор не видят потенциала в никому не известных юношах. День за днем они обивают пороги кастингов и прослушиваний, но так и не получают ролей, если не считать дешевой рекламы и сомнительных предложений. Решение приходит с неожиданной стороны: друзья решают сами снять документальный фильм под названием «Меслек Хикайелери».

Список серий 1-го сезона сериала «Дела, дела» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 июня 2012
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 июля 2012
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 июля 2012
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 июля 2012
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 июля 2012
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 августа 2012
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 августа 2012
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 августа 2012
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 августа 2012
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 августа 2012
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 сентября 2012
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
13 сентября 2012
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
19 сентября 2012
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
26 сентября 2012
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
3 октября 2012
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
9 октября 2012
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
16 октября 2012
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
30 октября 2012
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
6 ноября 2012
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
13 ноября 2012
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
27 ноября 2012
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
4 декабря 2012
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
11 декабря 2012
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
18 декабря 2012
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
25 декабря 2012
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
15 января 2013
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
22 января 2013
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
5 февраля 2013
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
12 февраля 2013
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
19 февраля 2013
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
26 февраля 2013
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
5 марта 2013
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
19 марта 2013
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
26 марта 2013
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
2 апреля 2013
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
16 апреля 2013
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
7 мая 2013
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
14 мая 2013
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
21 мая 2013
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
28 мая 2013
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
4 июня 2013
График выхода всех сериалов
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