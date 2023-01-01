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Постер к 1-му сезону сериала Суперспособности животных
Киноафиша Сериалы Суперспособности животных Сезоны Сезон 1

Суперспособности животных, 1 сезон

Super Senses 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Суперспособности животных»

В 1-м сезоне сериала «Суперспособности животных» зрители узнают все об органах чувств окружающих нас существ. Оказывается, самые обычные, на первый взгляд, звери, птицы, насекомые и рыбы обладают уникальными, почти мистическими способностями, дарованными им тысячелетиями эволюционного процесса. На усиках мотыльков не просто так растет «щетинка». Огромные уши даны слонам вовсе не для красоты. Раздвоенный язык змеи нужен ей не только для вкуса, но и для обоняния. Разные виды летучих мышей обладают совершенно разными носами и ушами, в зависимости от условия обитания. Все эти и многие другие тайны природы раскрываются в сериале.

Список серий 1-го сезона сериала «Суперспособности животных» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Взгляд Sight
Сезон 1 Серия 1
TBA
Слышащий Hearing
Сезон 1 Серия 2
TBA
Прикосновение Touch
Сезон 1 Серия 3
TBA
Вкус и запах Taste & Smell
Сезон 1 Серия 4
TBA
Сверхчеловеческие чувства Superhuman Senses
Сезон 1 Серия 5
TBA
Шестое чувство Sixth Sense
Сезон 1 Серия 6
TBA
Чувство времени Sense of Timing
Сезон 1 Серия 7
TBA
Подводный Underwater
Сезон 1 Серия 8
TBA
Небо Sky
Сезон 1 Серия 9
TBA
Ночь Night
Сезон 1 Серия 10
TBA
Земля Earth
Сезон 1 Серия 11
TBA
Общение Communication
Сезон 1 Серия 12
TBA
Самые удивительные чувства The Most Amazing Senses
Сезон 1 Серия 13
TBA
График выхода всех сериалов
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