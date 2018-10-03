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Постер к 1-му сезону сериала Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
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Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки, 1 сезон

Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки»

В 1-м сезоне сериала «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки» начинающая актриса Маи Сакурадзима мечтает о блистательной карьере в кино, и у нее есть все основания для этих надежд. Она юна, прекрасна, талантлива и имеет свой стиль. Кроме того, она не стесняется показывать свою индивидуальность и ходит по улице в костюме очаровательного кролика. Но в один ужасный день Маи вдруг понимает, что все вокруг перестали ее замечать. Дело не в придирчивости продюсеров и не в том, что ее образ всем приелся, – девушка действительно становится невидимкой! Единственным, кто продолжает ее видеть, становится стеснительный школьник Сакута Адзусагава.

Список серий 1-го сезона сериала «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Моя сэмпай – девочка-зайка My Senpai is a Bunny Girl
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2018
Трудности на первых свиданиях – это естественно On First Dates, Trouble is Essential
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2018
Мир без тебя The World Without You
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2018
Для негодяя нет завтра There Is No Tomorrow for a Rascal
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2018
Вся ложь, что у меня есть для тебя All of the Lies for You
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2018
Мир, который ты выбрал This World You Chose
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2018
Парадокс подросткового возраста Adolescence Paradox
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2018
Смой это всё в бурную ночь Wash It All Away on a Stormy Night
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2018
Паника сестренки Sister Panic
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2018
Сложности с поздравлениями Complex Congratulations
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2018
Задание Каэдэ The Kaede Quest
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2018
Жизнь – это непрекращающийся сон Life is a Never-Ending Dream
Сезон 1 Серия 12
19 декабря 2018
Рассвет после бесконечной ночи The Dawn After an Endless Night
Сезон 1 Серия 13
26 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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