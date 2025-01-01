[Ёх без сознания в больнице после своей первой битвы с Лен Тао]

Амидаматару Я останусь рядом с тобой, мой друг. Знай, что я здесь и мне очень жаль. Мне жаль, что... я подводил тебя. После 600 лет ожидания я совершил ошибку новичка. Я недооценил своего врага.