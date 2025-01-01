Меню
Цитаты из сериала Король Шаманов

Len Tao Твой друг думает, что сможет выиграть корону приза, но у него нет абсолютно никаких шансов. Он лишь тень истинного шамана, и он станет первым в долгой цепи, кто погибнет в моих руках.
Morty [думая] Уйди подальше от психа...
Харо Харо, Фауст VIII Я Фауст VIII, твой противник. Пожалуйста, будь добрым.
Haro Haro, Faust VIII У тебя есть guts, Морти, это точно. А теперь давай посмотрим, какое у тебя сердце!
Haro Haro, Faust VIII Всё в порядке. Никакой боли.
[что-то щелкает внутри Морти]
Haro Haro, Faust VIII Упс!
[сумасшедше улыбается Йо]
Haro Haro, Faust VIII Простите.
Haro Haro, Faust VIII Как грубо! Ты его просто пришиб, и даже не потрудился крикнуть: 'Смотри!'!
Харо Харо, Фауст VIII А теперь пора для официальных представлений. Элиза, моя дорогая, встреть Ёха Асакауру. Ёх Асакаура, встречай свою гибель!
[начальный рассказ первой серии, пока вдалеке звучит рожок]
Morty Это был звук последнего поезда, возвращающегося ко мне домой. И снова я его пропустил. Наша английская группа всегда заканчивается поздно во вторник, поэтому мне приходится идти домой пешком. Но ничего страшного, потому что мне нравится английский. И идти домой пешком не так уж плохо. Обычно.
[Ёх без сознания в больнице после своей первой битвы с Лен Тао]
Амидаматару Я останусь рядом с тобой, мой друг. Знай, что я здесь и мне очень жаль. Мне жаль, что... я подводил тебя. После 600 лет ожидания я совершил ошибку новичка. Я недооценил своего врага.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эндрю Рэннеллс
Эндрю Рэннеллс
Andy Rannells
Сэм Ригел
Sam Riegel
