Haro Haro, Faust VIIIУ тебя есть guts, Морти, это точно. А теперь давай посмотрим, какое у тебя сердце!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Haro Haro, Faust VIIIВсё в порядке. Никакой боли.
[что-то щелкает внутри Морти]
Haro Haro, Faust VIIIУпс!
[сумасшедше улыбается Йо]
Haro Haro, Faust VIIIПростите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Haro Haro, Faust VIIIКак грубо! Ты его просто пришиб, и даже не потрудился крикнуть: 'Смотри!'!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Харо Харо, Фауст VIIIА теперь пора для официальных представлений. Элиза, моя дорогая, встреть Ёха Асакауру. Ёх Асакаура, встречай свою гибель!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[начальный рассказ первой серии, пока вдалеке звучит рожок]
MortyЭто был звук последнего поезда, возвращающегося ко мне домой. И снова я его пропустил. Наша английская группа всегда заканчивается поздно во вторник, поэтому мне приходится идти домой пешком. Но ничего страшного, потому что мне нравится английский. И идти домой пешком не так уж плохо. Обычно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ёх без сознания в больнице после своей первой битвы с Лен Тао]
АмидаматаруЯ останусь рядом с тобой, мой друг. Знай, что я здесь и мне очень жаль. Мне жаль, что... я подводил тебя. После 600 лет ожидания я совершил ошибку новичка. Я недооценил своего врага.