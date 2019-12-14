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Постер к 1-му сезону сериала Любовь приходит с неба
Киноафиша Сериалы Любовь приходит с неба Сезоны Сезон 1

Sa-rang-eui bul-shi-chak 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 26 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь приходит с неба»

В 1-м сезоне сериала «Любовь приходит с неба» после поломки параплана южнокорейская девушка оказывается на территории Северной Кореи. Пережив крушение, Сери встретилась с северокорейским капитаном Чон Хёк Ри и его коллегами. Она хотела совершить побег и вернуться в Южную Корею своим ходом, но у нее ничего не вышло. Капитан Ри выяснил, что она оказалась в его деревне, и с неохотой разрешил девушке остаться в его доме. Сери заявила, что расскажет о некомпетентности военных при ее захвате. Ри вызвался помочь ей отыскать способ вернуться в Сеул, а впоследствии притворился ее молодым человеком перед местными жителями...

Список серий 1-го сезона сериала «Любовь приходит с неба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 декабря 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 декабря 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 декабря 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 декабря 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 января 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 января 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 января 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 января 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 февраля 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 февраля 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 февраля 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 февраля 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
15 февраля 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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