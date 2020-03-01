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Постер к 1-му сезону сериала Без гражданства
Киноафиша Сериалы Без гражданства Сезоны Сезон 1

Stateless 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Без гражданства»

В 1-м сезоне сериала «Без гражданства» австралийка Клэр Ковиц работает в ведомстве, занимающемся международными отношениями. После глобального скандала в СМИ всех собак спускают на нее, и женщине приходится лично отправиться в лагерь для беженцев, чтобы решить проблему. В то же время в этом месте оказываются простой охранник Кэм Сэмфорд, с трудом получивший это высокооплачиваемое рабочее место, беглый военный из Афганистана Амир, пытающийся разыскать свою семью, а также бывшая стюардесса Софи Вернер, подавленная собственными родственниками. В лагерь она приезжает после нескольких лет в сектах личностного роста.

Список серий 1-го сезона сериала «Без гражданства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сопутствующие обстоятельства The Circumstances in Which They Come
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2020
Неизвестность Incognita
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2020
Выбор The Right Thing
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2020
Беги, Софи, Беги Run Sofie Run
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2020
Хлеб ангелов Panis Angelicus
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2020
Седьмой круг The Seventh Circle
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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