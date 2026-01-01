Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Пикник у Висячей скалы Места съёмок

Места и даты съемок сериала Пикник у Висячей скалы

Основные места съемок сериала Пикник у Висячей скалы

  • Висячая Скала — гора Диогенес и природный заповедник, Вуденд, штат Виктория, Австралия
  • Парк Уэрриби, Уэрриби (штат Виктория), Австралия
  • Мельбурн, Виктория, Австралия
  • Гора Македон, Центральное нагорье, Виктория, Австралия
  • Заповедник Хэнгинг-Рок, Вуденд, штат Виктория, Австралия
  • Гора Диоген, заповедник Хэнгинг-Рок, Вуденд, штат Виктория, Австралия
  • Центральные нагорья, Виктория, Австралия
  • Уэрриби, штат Виктория, Австралия
  • Вуденд, Виктория, Австралия
  • Виктория, Австралия
  • Австралия
  • Гора Македон, Виктория, Австралия
