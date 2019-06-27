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Постер к 1-му сезону сериала Герои Гуджитсу
Киноафиша Сериалы Герои Гуджитсу Сезоны Сезон 1

Heroes of Goo Jit 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Герои Гуджитсу»

В 1-м сезоне сериала «Герои Гуджитсу» события разворачиваются в обычном зоопарке в одном из австралийских мегаполисов. Львы, волки, еноты, акулы – вольеры этого зверинца населены десятками разных животных со всех концов света. Но однажды прямо на зоопарк неожиданно падает метеорит, который почему-то не заметили и не смогли остановить человеческие ученые. Но он не губит зверей: выясняется, что небесное тело состоит из загадочной космической слизи, которая меняет ДНК живых существ. Вскоре все обитатели зоопарка обзаводятся почти человеческим интеллектом, а также сверхсилами. Теперь они – команда супергероев на защите мира и добра.

Список серий 1-го сезона сериала «Герои Гуджитсу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
В поисках суперсилы ГУ
Сезон 1 Серия 1
27 июня 2019
Хороший, злой, тягучий. Часть 1
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2019
Хороший, злой, тягучий. Часть 2
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2019
Как аукнется, так и гуджикнется
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2020
Боевые челюсти
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2020
Гумагеддон
Сезон 1 Серия 6
6 марта 2022
Гу-вибрации
Сезон 1 Серия 7
26 августа 2022
Гурсаж
Сезон 1 Серия 8
10 октября 2022
График выхода всех сериалов
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