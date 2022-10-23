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Постер к 1-му сезону сериала Золотой час
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Золотой час Сезоны Сезон 1

Het gouden uur 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Золотой час»

В 1-м сезоне сериала «Золотой час» действие разворачивается в современной столице Нидерландов. Группа неизвестных злоумышленников взрывает здание в центре Амстердама. Расследовать это дело берется детектив Мардик родом из Афганистана. У него есть «золотой час» сразу после теракта, в который шансы поймать преступника особенно высоки. Мужчина имеет основания полагать, что в деле замешан его соотечественник и бывший друг, который приехал в страну как раз накануне теракта. Пока он разрабатывает эту версию, агент национальной безопасности Джоэль начинает собственное расследование, обвиняя во всем самого Мардика.

Список серий 1-го сезона сериала «Золотой час» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Золотой час Het gouden uur
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2022
Шокирующие уведомления Schokkende meldingen
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2022
В бегах Op de vlucht
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2022
Жестокое насилие Bruut geweld
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2022
Кошки-мышки Kat en muis
Сезон 1 Серия 5
13 ноября 2022
Массивный удар De grote klap
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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