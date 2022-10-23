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Киноафиша Сериалы Золотой час

Золотой час (2022 - 2022)

Het gouden uur 18+
Год выпуска 2022
Страна Нидерланды
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NPO 3
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Золотой час» – это драматический триллер о последствиях жестокого теракта. Первые 60 минут после происшествия сотрудники спецслужб называют «золотым часом»: именно в это время существует наиболее высокий шанс задержать преступника. После взрыва в Нидерландах за расследование берется детектив афганского происхождения Мардик. Он подозревает в организации теракта своего соотечественника, который недавно прибыл в страну. Тем временем агент национальной безопасности Джоэль считает виновным самого Мардика.

 

Золотой час - трейлер
Золотой час  трейлер
В ролях
В ролях
Эллен Паррен
Тибор Лукаш
Маттео ван дер Грейн
Насрдин Дхар
Питер Пост
Тамар ван ден Доп
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.2 IMDb
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Сезоны
Золотой час - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
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