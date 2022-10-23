Сериал «Золотой час» – это драматический триллер о последствиях жестокого теракта. Первые 60 минут после происшествия сотрудники спецслужб называют «золотым часом»: именно в это время существует наиболее высокий шанс задержать преступника. После взрыва в Нидерландах за расследование берется детектив афганского происхождения Мардик. Он подозревает в организации теракта своего соотечественника, который недавно прибыл в страну. Тем временем агент национальной безопасности Джоэль считает виновным самого Мардика.