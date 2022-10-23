Menu
Het gouden uur season 1 watch online

Het gouden uur season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Het gouden uur Seasons Season 1

Het gouden uur 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Het gouden uur" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Золотой час» действие разворачивается в современной столице Нидерландов. Группа неизвестных злоумышленников взрывает здание в центре Амстердама. Расследовать это дело берется детектив Мардик родом из Афганистана. У него есть «золотой час» сразу после теракта, в который шансы поймать преступника особенно высоки. Мужчина имеет основания полагать, что в деле замешан его соотечественник и бывший друг, который приехал в страну как раз накануне теракта. Пока он разрабатывает эту версию, агент национальной безопасности Джоэль начинает собственное расследование, обвиняя во всем самого Мардика.

"Het gouden uur" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Het gouden uur
Season 1 Episode 1
23 October 2022
Schokkende meldingen
Season 1 Episode 2
23 October 2022
Op de vlucht
Season 1 Episode 3
30 October 2022
Bruut geweld
Season 1 Episode 4
6 November 2022
Kat en muis
Season 1 Episode 5
13 November 2022
De grote klap
Season 1 Episode 6
20 November 2022
