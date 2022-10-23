В 1-м сезоне сериала «Золотой час» действие разворачивается в современной столице Нидерландов. Группа неизвестных злоумышленников взрывает здание в центре Амстердама. Расследовать это дело берется детектив Мардик родом из Афганистана. У него есть «золотой час» сразу после теракта, в который шансы поймать преступника особенно высоки. Мужчина имеет основания полагать, что в деле замешан его соотечественник и бывший друг, который приехал в страну как раз накануне теракта. Пока он разрабатывает эту версию, агент национальной безопасности Джоэль начинает собственное расследование, обвиняя во всем самого Мардика.