Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Фантом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Меня зовут Мохаммед Али
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Меня зовут Мохаммед Али Сезоны Сезон 1

What's My Name | Muhammad Ali 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Меня зовут Мохаммед Али»

В 1-м сезоне сериала «Меня зовут Мохаммед Али» в 1942 году в штате Кентукки в бедной и никому не известной семье появляется на свет обычный мальчик. Потомок бывших рабов и сын домохозяйки, он не имеет в жизни блестящих перспектив. Но судьба этого человека вскоре вдохновит весь мир, став путеводной звездой для всех бедных и угнетенных людей. Он станет величайшим на планете боксером-тяжеловесом, получит звания «спортсмен года», «спортсмен десятилетия» и даже «спортсмен века», победит в Летних Олимпийских играх 1960 года и заслужит титул абсолютного чемпиона мира. При этом жизнь самого Мохаммеда полна потерь, жертв и драм.

Список серий 1-го сезона сериала «Меня зовут Мохаммед Али» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2019
График выхода всех сериалов
Related video
У Пугачевой умер сын: первым страшные подробности стране сообщил Киркоров
Почти лысая, изможденная: новую Эммануэль должна была играть эта актриса
Уже муж и жена: Сеть взорвала новость о Сейран и Ферите из «Зимородка»
Иностранцы возненавидели любимый русскими горячий напиток: пьют еще со времен Древней Руси
Выступления отменяются: Полина Гагарина осталась без работы
Ничем не хуже советских: этот российский фильм затмил для иностранцев все другие
Американская сестра не отлипает от Архипа: Королева воссоединила семью
Самая пошлая песня времен СССР: ее пели взрослые и дети
Отказываются есть даже с горчицей: лучшую русскую закуску под спиртное в США отправляют в унитаз
Ниже падать некуда: откровения Королевой о связи с американскими стриптизерами ужаснут любого
«Больше не буду отдавать детей»: Муцениеце выдвинула ультиматум Прилучному
«Колол препараты»: Ягудин сделал признание о покушении на жизнь конкурента
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше