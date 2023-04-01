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Постер к 1-му сезону сериала Великая небесная стена
Киноафиша Сериалы Великая небесная стена Сезоны Сезон 1

Tengoku-Daimakyou 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Великая небесная стена»

В 1-м сезоне сериала «Великая небесная стена» главный герой растет за безопасными стенами апокалиптической Японии, которая наводнена монстрами. Токио процветает. Жизнь в столице похожа на рай, но за стенами ада таится много угрозы. В центре событий оказывается небольшая компания героев, которые ищут путь к Небесам. Япония рухнула после Великой Катастрофы. Кируко принял просьбу мальчика по имени Мару отвести его в место под названием Небеса. Тем временем другие дети живут за стенами детской среди зелени и цветов. Получив таинственное сообщение, токийцы начинают сомневаться в том, что их окружает.

Список серий 1-го сезона сериала «Великая небесная стена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рай и ад Heaven and Hell
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2023
Два признания Two Confessions
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2023
Кирико и Харуки Kiriko and Haruki
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2023
Куку Kuku
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2023
Судьбоносный день Day of Fate
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2023
Безопасность воды – 100% Safe Water
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2023
Бессмертный орден The Immortal Order
Сезон 1 Серия 7
13 мая 2023
Их выборы Their Choices
Сезон 1 Серия 8
20 мая 2023
Дети из школы Children of the Nursery
Сезон 1 Серия 9
27 мая 2023
Город за стеной The Walled Town
Сезон 1 Серия 10
3 июня 2023
Начало теста The Test Begins
Сезон 1 Серия 11
10 июня 2023
За пределы пределов Outside of the Outside
Сезон 1 Серия 12
17 июня 2023
Путешествие продолжается The Journey Continues and Begins
Сезон 1 Серия 13
24 июня 2023
График выхода всех сериалов
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