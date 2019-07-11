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Постер к 1-му сезону сериала Дарованный
Киноафиша Сериалы Дарованный Сезоны Сезон 1

Given 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 11
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дарованный»

В 1-м сезоне сериала «Дарованный» Рицука Уэнояма играет на электрической гитаре в школьном бойз-бэнде, а в свободное время обучает музыке скромного юношу из параллельного класса. Во время занятий главный герой понимает, что у него подопечного не только отличный музыкальный слух, но и весьма сильный голос. Из молодого человека получился бы отличный исполнитель. По воле случая в музыкальном коллективе, в котором состоит Рицука, как раз не хватает солиста, и Уэнояма предлагает Мафую Сато присоединиться к их группе. Но как примут новичка басист Харуки Накаяма и барабанщик Акихико Кадзи?

Список серий 1-го сезона сериала «Дарованный» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бойз-бенд Boys in the Band
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2019
Как влюблённый Like Someone in Love
Сезон 1 Серия 2
18 июля 2019
Кто-то другой Somebody Else
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2019
Выделяющийся из толпы Fluorescent Adolescent
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2019
Причина The Reason
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2019
Псих Creep
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2019
Брошенные игральные кости Tumbling Dice
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2019
Время истекает Time is Running Out
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2019
Зимняя история A Winter Story
Сезон 1 Серия 9
5 сентября 2019
Влечение Wonderwall
Сезон 1 Серия 10
12 сентября 2019
Песня2 Song2
Сезон 1 Серия 11
19 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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