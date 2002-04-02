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Постер к 1-му сезону сериала Чобиты
Киноафиша Сериалы Чобиты Сезоны Сезон 1

Chobits 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чобиты »

В 1-м сезоне сериала «Чобиты» Хидеки Мотосува приехал в Токио, чтобы стать студентом университета. На парня произвели неизгладимое впечатление андроиды «персокомы» – ассистенты людей, один в один напоминающие настоящего человека. Спустя некоторое время Хидеки встретил забытого персокома – длинноволосую красавицу с пронзительным взглядом. Но с ней что-то не так. Она может издавать лишь звук «чи-и» и взаимодействовать с парнем без программ. Благодаря своей новой спутнице, каждый день Хидеки превращается в увлекательное приключение, полное неожиданностей. Однако ему так и не удается разгадать секрет Чии.

Список серий 1-го сезона сериала «Чобиты » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Чии очнулась Chii Awakens
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2002
Чии выходит в общество Chii Goes Out
Сезон 1 Серия 2
9 апреля 2002
Чи: запоминает Chii Learns
Сезон 1 Серия 3
16 апреля 2002
Чии делает покупки Chii Goes on Errands
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2002
Чии делает открытия Chii Finds
Сезон 1 Серия 5
30 апреля 2002
Чии в беде Chii Weakens
Сезон 1 Серия 6
7 мая 2002
Чии работает Chii Works
Сезон 1 Серия 7
14 мая 2002
Чии смущена Chii Bewildered
Сезон 1 Серия 8
21 мая 2002
Симбо и Сумомо беседуют Chii Buys
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2002
Чии покупает Chii Meets
Сезон 1 Серия 10
11 июня 2002
Чии встречает Chii Ascertains
Сезон 1 Серия 11
18 июня 2002
Чии проверяет Chii Plays
Сезон 1 Серия 12
25 июня 2002
Чии играет Chii Goes to the Ocean
Сезон 1 Серия 13
2 июля 2002
Чии едет на море Chii Entertains
Сезон 1 Серия 14
9 июля 2002
Чии развлекает гостей Chii Doesn't Do Anything
Сезон 1 Серия 15
16 июля 2002
Чии ничего не делает Chii Provides
Сезон 1 Серия 16
23 июля 2002
Чии занимается хозяйством Chii Helps Out
Сезон 1 Серия 17
6 августа 2002
Минору и Юдзуки беседуют Chii Disappears
Сезон 1 Серия 18
13 августа 2002
Чии помогает Chii Waits
Сезон 1 Серия 19
20 августа 2002
Чии пропала Chii Wants
Сезон 1 Серия 20
27 августа 2002
Чии ждёт Chii Answers
Сезон 1 Серия 21
3 сентября 2002
Чии надеется Chii Changes Clothes
Сезон 1 Серия 22
10 сентября 2002
Чии отвечает Chii Decides
Сезон 1 Серия 23
17 сентября 2002
Чии переодевается The Person Only for Chii
Сезон 1 Серия 24
24 сентября 2002
График выхода всех сериалов
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