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Постер к 1-му сезону сериала Усопшие
Киноафиша Сериалы Усопшие Сезоны Сезон 1

Shiki 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 22
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Усопшие »

В 1-м сезоне сериала «Усопшие» в центре событий оказываются деревенские жители из села Сотоба. Заканчивается двадцатое столетие, но в этих края по-прежнему не пришла цивилизация. Молодежь мечтает разъехаться по мегаполисам, однако некоторые предпочитают спокойный быт подальше от городской суеты. Мэгуми ходит в десятый класс и собирается переехать в столицу, Тосио Одзаки вернулся в родные края и возглавил местную лечебницу, а семейство Нацуно предпочло жить поближе к природе. Спокойную жизнь деревенских обитателей всколыхнули новоприбывшие, которые поселились в недавно выстроенном «господском» доме на холме.

Список серий 1-го сезона сериала «Усопшие » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первая кровь First Blood
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2010
Второе разложение Second Decay
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2010
Третья беда Third Tragedy
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2010
Четвёртая смерть Fourth Death
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2010
Пятая ложь Fifth Deceit
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2010
Шестой череп Sixth Skull
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2010
Седьмой дух убитого Seventh Killing Spirit
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2010
Восьмая ночь Eighth Night
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2010
Девятый гроб Ninth Coffin
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2010
Десятая печаль Tenth Mourning
Сезон 1 Серия 10
9 сентября 2010
Одиннадцатая резня Eleventh Slaughter
Сезон 1 Серия 11
16 сентября 2010
Двенадцатое угасание Twelfth Decay
Сезон 1 Серия 12
14 октября 2010
Тринадцатая трагедия Thirteenth Tragedy
Сезон 1 Серия 13
28 октября 2010
Четырнадцатая смерть Fourteenth Death
Сезон 1 Серия 14
4 ноября 2010
Пятнадцатый обман Fifteenth Deceit
Сезон 1 Серия 15
11 ноября 2010
Шестнадцатый череп Sixteenth Skull
Сезон 1 Серия 16
18 ноября 2010
Семнадцатый дух убитого Seventeenth Killing Spirit
Сезон 1 Серия 17
25 ноября 2010
Восемнадцатая смерть Eighteenth Night
Сезон 1 Серия 18
2 декабря 2010
Девятнадцатый гроб Nineteenth Coffin
Сезон 1 Серия 19
9 декабря 2010
Двадцатая печаль Twentieth Mourning
Сезон 1 Серия 20
16 декабря 2010
Двадцать первое убийство Twenty-first Slaughter
Сезон 1 Серия 21
23 декабря 2010
Последняя охота The Final Hunt
Сезон 1 Серия 22
30 декабря 2010
График выхода всех сериалов
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