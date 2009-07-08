В 1-м сезоне сериала «Токийское восьмибалльное» в центре событий оказывается девочка-подросток по имени Мираи Онодзава. Она болезненно переживает пубертатный период. Ей кажется, что родители не способны ее понять, да и мир настроен по отношению к ней весьма враждебно. Свои секреты и переживания девочка доверяет мобильнику. Однажды летом она отправляется с младшим братом Юки на выставку роботов. Мираи пребывает в свойственном ей мрачном настроении. Прогулка по искусственному острову Одайба внезапно превращается в настоящий кошмар. В это время в округе Канто начинается сильнейшее землетрясение.