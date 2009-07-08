Menu
Tokyo Magnitude 8.0 2009, season 1

Season premiere 8 July 2009
Production year 2009
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 35 minutes
"Tokyo Magnitude 8.0" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Токийское восьмибалльное» в центре событий оказывается девочка-подросток по имени Мираи Онодзава. Она болезненно переживает пубертатный период. Ей кажется, что родители не способны ее понять, да и мир настроен по отношению к ней весьма враждебно. Свои секреты и переживания девочка доверяет мобильнику. Однажды летом она отправляется с младшим братом Юки на выставку роботов. Мираи пребывает в свойственном ей мрачном настроении. Прогулка по искусственному острову Одайба внезапно превращается в настоящий кошмар. В это время в округе Канто начинается сильнейшее землетрясение.

Odaiba Sinks
Season 1 Episode 1
8 July 2009
Broken World
Season 1 Episode 2
15 July 2009
Burning Bridge
Season 1 Episode 3
22 July 2009
Their Promise
Season 1 Episode 4
29 July 2009
The School's Lament
Season 1 Episode 5
5 August 2009
Abandoning Choices
Season 1 Episode 6
12 August 2009
Summer Evening Twilight
Season 1 Episode 7
19 August 2009
Pure White Morning
Season 1 Episode 8
26 August 2009
Goodbye to Today
Season 1 Episode 9
2 September 2009
Hey, Big Sister
Season 1 Episode 10
9 September 2009
To Yuuki ...
Season 1 Episode 11
16 September 2009
