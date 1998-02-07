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Постер к 1-му сезону сериала Серебряный Серфер
Киноафиша Сериалы Серебряный Серфер Сезоны Сезон 1

Silver Surfer 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 февраля 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Серебряный Серфер»

В 1-м сезоне сериала «Серебряный Серфер» Норрин Рад является уроженцем планеты Зен-Ла. Все представители этой планеты поддерживают мир во вселенной. Однако ситуация накаляется, когда планета попадает в руки космической силы, имеющей большие силы. Она имеет имя Галактус. Норрин должен оказать содействие своей родной планете, которая находится под угрозой уничтожения. Главный герой ищет новые миры для насыщения. Он становится известным под псевдонимом Серебряный Серфер. Герой отправляется на Землю, где встречается с Фантастической четверкой, которая оказывает ему помощь. Так Норрин снова становится героем.

Список серий 1-го сезона сериала «Серебряный Серфер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Происхождение Серебряного Серфера: Часть 1 The Origin of the Silver Surfer Part 1
Сезон 1 Серия 1
7 февраля 1998
Происхождение Серебряного Серфера: Часть 2 The Origin of the Silver Surfer Part 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 1998
Происхождение Серебряного Серфера: Часть 3 The Origin of the Silver Surfer Part 3
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 1998
Планета доктора Моро The Planet of Dr. Moreau
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 1998
Окольный путь к знанию: Часть 1 Learning Curve Part 1
Сезон 1 Серия 5
7 марта 1998
Окольный путь к знанию: Часть 2 Learning Curve Part 2
Сезон 1 Серия 6
14 марта 1998
Внутренние видения Innervisions
Сезон 1 Серия 7
4 апреля 1998
Антитело Antibody
Сезон 1 Серия 8
11 апреля 1998
Вторая основа Second Foundation
Сезон 1 Серия 9
25 апреля 1998
Радикальное правосудие Radical Justice
Сезон 1 Серия 10
2 мая 1998
Вечная война The Forever War
Сезон 1 Серия 11
29 мая 1998
Возвращение на Зенн-Ла Return to Zenn-La
Сезон 1 Серия 12
9 мая 1998
Конец Вечности The End of Eternity
Сезон 1 Серия 13
16 мая 1998
График выхода всех сериалов
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