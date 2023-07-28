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Постер к 1-му сезону сериала Как стать лидером секты
Киноафиша Сериалы Как стать лидером секты Сезоны Сезон 1

How to Become a Cult Leader
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как стать лидером секты»

В 1-м сезоне сериала «Как стать лидером секты» представлены истории самых известных лидеров культа, в числе которых лидер Heaven's Gate Маршалл Эпплуайт. На протяжении нескольких десятков лет Эпплуайт убеждал множество людей, что они могут подняться на «эволюционный уровень выше человеческого», следуя его примеру. Полагая, что их души покинут человеческие тела и переместятся в развитые внеземные субстанции на космическом корабле, Эпплуайт и около 40 его последователей свели счеты с жизнью в 1997 году. Еще один гуру, Джим Джонс, собрал 900 приспешников, которые тоже покончили с собой.

Список серий 1-го сезона сериала «Как стать лидером секты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Заложите основу Build Your Foundation
Сезон 1 Серия 1
28 июля 2023
Соберите свою паству Grow Your Flock
Сезон 1 Серия 2
28 июля 2023
Измените их способ мышления Reform Their Minds
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2023
Обещайте вечность Promise Eternity
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2023
Следите за имиджем Control Your Image
Сезон 1 Серия 5
28 июля 2023
Станьте бессмертным Become Immortal
Сезон 1 Серия 6
28 июля 2023
График выхода всех сериалов
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