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Постер к 1-му сезону сериала Идеальная сказка
Киноафиша Сериалы Идеальная сказка Сезоны Сезон 1

Un Cuento Perfecto
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Идеальная сказка»

В 1-м сезоне сериала «Идеальная сказка» Марго и Дэвид живут разной жизнью и принадлежат к разным сословиям. Родители Марго владеют гостиничной империей. А молодой человек еле сводит концы с концами, разрываясь между различными работами. Встреча главных героев изменит их жизнь. Они быстро поймут, что могут помочь друг другу найти любовь всей своей жизни. История начинается с того, что паническая атака заставляет Марго сбежать из дома в особенный для нее день. Так начинается история девушки, которой предстоит научиться быть самой собой. Знакомство с Дэвидом позволит ей понять, что можно жить совсем не так, как она привыкла...

Список серий 1-го сезона сериала «Идеальная сказка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 июля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 июля 2023
График выхода всех сериалов
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