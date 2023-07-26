Во 2-м сезоне сериала «Туманный холм пяти стихий» продолжается история о существовании древнего мира, населенного мистическими созданиями. Их считали теневыми правителями. Им всегда нужен был новый человек для того, чтобы наделить его большими полномочиями. Когда человека находили, он получал новую должность и власть над пятью стихиями. Многие смельчаки проходили сквозь туманную гору для одной цели. Они хотели выявить место нахождения загадочной, хорошо спрятанной обители. Но пока место с пристанищем не удалось отыскать. Туманная гора всегда была слишком трудным препятствием. Путникам не удавалось через нее пройти...