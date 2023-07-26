Menu
Fog Hill of Five Elements 2020 - 2023, season 2

Fog Hill of Five Elements season 2 poster
Fog Hill of Five Elements

Fog Hill of Five Elements
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 1 hour 52 minutes
"Fog Hill of Five Elements" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Туманный холм пяти стихий» продолжается история о существовании древнего мира, населенного мистическими созданиями. Их считали теневыми правителями. Им всегда нужен был новый человек для того, чтобы наделить его большими полномочиями. Когда человека находили, он получал новую должность и власть над пятью стихиями. Многие смельчаки проходили сквозь туманную гору для одной цели. Они хотели выявить место нахождения загадочной, хорошо спрятанной обители. Но пока место с пристанищем не удалось отыскать. Туманная гора всегда была слишком трудным препятствием. Путникам не удавалось через нее пройти...

Series rating

0.0
8.3 IMDb
Fog Hill of Five Elements List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
26 July 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
2 August 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
9 August 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
16 August 2023
TV series release schedule
