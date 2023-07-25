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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Лица не раскрывать Сезоны Сезон 1

Lica ne raskryvat 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Лица не раскрывать»

В 1-м сезоне сериала «Лица не раскрывать» Илья является сотрудником специального отдела МВД. Он оказывает помощь свидетелям, которым предстоит освоиться в новых реалиях, уцелеть и дать показания на судебном заседании после того, как преступник попадает за решетку. Работа Ильи оказывает не самое благоприятное влияние на его семейную жизнь. Супруге не нравится, что его постоянно нет дома. А когда заболевает сын и требуется крупная сумма денег на тяжелую операцию, Илья заключает сделку с совестью. Он становится участником опасной аферы, которая может поставить под удар всю его карьеру.

Список серий 1-го сезона сериала «Лица не раскрывать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 июля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 июля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 июля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 июля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 июля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 июля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
25 июля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
25 июля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 июля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
25 июля 2023
График выхода всех сериалов
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