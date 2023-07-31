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Постер к 1-му сезону сериала Бесполезная ложь
Киноафиша Сериалы Бесполезная ложь Сезоны Сезон 1

My Lovely Liar
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бесполезная ложь»

В 1-м сезоне сериала «Бесполезная ложь» Мок Соль Хи, молодая привлекательная женщина, которая с годами стала весьма циничной из-за своей невероятной способности обнаруживать ложь. Она постоянно видит, как часто люди обманывают из-за страха или ради собственной выгоды. Однако ее жизнь меняется после встречи с юношей, которого подозревают в убийстве. Она решает оказать помощь молодому человеку, попавшему в неприятности, поскольку видит, что он говорит правду о своей невиновности. Мок Соль Хи не может допустить, чтобы парень оказался за решеткой за преступление, которого не совершал.

Список серий сериала Бесполезная ложь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 августа 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
29 августа 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
4 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
5 сентября 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
11 сентября 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
12 сентября 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
18 сентября 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
19 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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