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Постер к 1-му сезону сериала Лицемеры
Киноафиша Сериалы Лицемеры Сезоны Сезон 1

Licemery 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лицемеры»

В 1-м сезоне сериала «Лицемеры» в центре событий оказываются три афериста с разными характерами и судьбами, которые по воле случая становятся коллегами. Эмоциональный Быстров, коварная Ловецкая и опытный Покровский становятся невольными фигурантами дела государственной важности. Разработкой операции занималось специальное подразделение внедрений, которое сокращенно называют СОВы. На кону секрет тайного оружия. Аферистам нужно ловко провернуть очередное дельце, чтобы избежать срока. Хотя не исключено, что они потерпят неудачу и эта операция окажется последней в их карьере.

 

Список серий 1-го сезона сериала «Лицемеры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сомнительные личности
Сезон 1 Серия 1
22 июля 2023
Крутой поворот
Сезон 1 Серия 2
22 июля 2023
Киллер по объявлению
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2023
Дочки-мачехи
Сезон 1 Серия 4
22 июля 2023
Курьеры смерти
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2023
Избыточное чувство
Сезон 1 Серия 6
29 июля 2023
Тяжело в учении
Сезон 1 Серия 7
29 июля 2023
Архитектор
Сезон 1 Серия 8
29 июля 2023
Карма
Сезон 1 Серия 9
5 августа 2023
Орден дьявольского креста
Сезон 1 Серия 10
5 августа 2023
Последний пациент
Сезон 1 Серия 11
5 августа 2023
Игроки
Сезон 1 Серия 12
5 августа 2023
График выхода всех сериалов
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