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Киноафиша Сериалы Нож в облаках Сезоны Сезон 1

Nozh v oblakah 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Нож в облаках»

В 1-м сезоне сериала «Нож в облаках» на работу к Варе Самариной пришел ее бывший босс Станислав. Он хочет, чтобы экс-сотрудница выполнила еще одно его поручение. Варвара не хочет погружаться в воспоминания о тех годах, когда она работала стриптизершей в ночном клубе. По ее мнению, она отработала все, включая жилплощадь, которую по-прежнему занимает. Однако Станислав считает иначе. Он показывает девушке интимные фотографии и угрожает, что они будут обнародованы, если героиня не выполнит его требования. Соглашаясь, Варя даже не догадывается, что окажется замешана в убийстве знаменитого музыканта.

Список серий 1-го сезона сериала «Нож в облаках» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2002
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2002
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2002
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2002
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2002
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2002
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 января 2002
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 января 2002
График выхода всех сериалов
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