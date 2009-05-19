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Постер к 1-му сезону сериала Куклы колдуна
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Киноафиша Сериалы Куклы колдуна Сезоны Сезон 1

Kukly kolduna 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Куклы колдуна»

В 1-м сезоне сериала «Куклы колдуна» в центре событий оказываются рекламный агент по имени Алла, а также ее подруги — Яна, корреспондент криминальной хроники, и Марго, которая работает охранником. Их дружба началась еще в университетские годы и за столько лет прошла много испытаний на прочность. Однажды — каждая со своими сложностями и неразрешимыми вопросами — девушки решают обратиться к магу, живущему в деревне. Он готов оказать помощь подругам. Но внезапно этот человек погибает, а в жизни подруг начинаются перемены к худшему. Каждая сталкивается с огромным количеством проблем и винит во всем черную магию.

Список серий 1-го сезона сериала «Куклы колдуна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2009
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 мая 2009
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 мая 2009
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 мая 2009
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 мая 2009
График выхода всех сериалов
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