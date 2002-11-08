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Киноафиша Сериалы Пейзаж с убийством Сезоны Сезон 1

Pejzazh s ubijstvom 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Пейзаж с убийством»

В 1-м сезоне сериала «Пейзаж с убийством» действие происходит в Санкт-Петербурге. Четыре персонажа волею случая оказываются впутаны в загадочную криминальную историю. Герои сталкиваются со множеством совпадений, тайн и роковым исходом. Непросто разобраться в том, где заканчивается мистика и берут свое начало домыслы. Каждый из тех, кто оказался вовлечен в происходящее, трактует ситуацию по-своему. Среди них есть убийца, свидетели и жертва. Художник Алексей, актер Митя, девушка по имени Ксюша и некий Мальчик рассказывают о том, что видели или... думали, что видели. Порой их истории будут весьма противоречивы.

Список серий 1-го сезона сериала «Пейзаж с убийством» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть первая. Алексей
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2002
Часть вторая. Митя
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2002
Часть третья. Ксения
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2002
Часть четвертая. Мальчик
Сезон 1 Серия 4
8 ноября 2002
График выхода всех сериалов
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