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Постер к 1-му сезону сериала Зарабатывая имя
Киноафиша Сериалы Зарабатывая имя Сезоны Сезон 1

Myeongbulheojeon 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зарабатывая имя»

В 1-м сезоне сериала «Зарабатывая имя» главный герой живет в Сеуле в эпоху Чосон и хочет стать великим врачом. Однако низкий социальный статус не позволяет ему продвинуться в профессии. Жизнь мужчины меняется, когда он по случайному стечению обстоятельств оказывается в далеком будущем. Он встречает молодую женщину по имени Чхе Ён Гён, которая является успешным прогрессивным хирургом. Она практикует исключительно современные методы и со скепсисом относится к традиционной медицине. Отношения двух врачей из разных веков поначалу складываются непросто. Однако постепенно все меняется...

Список серий 1-го сезона сериала «Зарабатывая имя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 августа 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 августа 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 августа 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 августа 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 августа 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 сентября 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
3 сентября 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 сентября 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 сентября 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 сентября 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
17 сентября 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
23 сентября 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
24 сентября 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
30 сентября 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
1 октября 2017
График выхода всех сериалов
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