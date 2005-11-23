Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Примадонна
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Примадонна Сезоны Сезон 1

Primadonna 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Примадонна»

В 1-м сезоне сериала «Примадонна» Жанна Мышкина с детства мечтала стать известной певицей. Вместе со своими подругами Милой и Зоей после окончания школы она едет в столицу, чтобы поступить в театральный институт. Однако девушка проваливается на вступительных испытаниях. Она врет матери, что поступила, и устраивается певицей в ресторан. Там девушка встречает музыканта Рому, который становится ее первой любовью. Тем временем Зоя устраивается на работу дворничихой, а Миледи случайно связывается с женщиной, которая связана с криминальным миром. Та обещает найти красавице Миле богатого мужчину.

Список серий 1-го сезона сериала «Примадонна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2005
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2005
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
28 ноября 2005
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2005
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
30 ноября 2005
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
1 декабря 2005
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
5 декабря 2005
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
6 декабря 2005
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
7 декабря 2005
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
8 декабря 2005
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2005
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
13 декабря 2005
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
14 декабря 2005
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
15 декабря 2005
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
16 декабря 2005
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
16 декабря 2005
График выхода всех сериалов
Related video
Затмит и Киркорова, и Баскова: этот российский певец вот-вот станет мировой звездой
Выпрашивает квартиру, но съехал с «однушки»: отца вундеркиндов Теплякова поймали на лжи
Спорим, вы не знаете, какой советский фильм обожают пересматривать иностранцы: снял Михалков
В шоу Гузеевой: кем работает младшая дочь Михалкова от манекенщицы
Сразу после смерти бывшей жены беда приключилась и с сыном Домогарова
Скрыть не удалось: правду о состоянии Пахмутовой выдали самые близкие
Королева изнемогает без Николаева: очевидное невозможно игнорировать
Пытались скрыть, но не смогли: вопиющая ошибка в «Бриллиантовой руке» стала очевидна спустя годы
Гном Гномыча и Арсения разлучат с любимой женщиной: Плющенко пора искать замену
Гайдай принципиально не снимал этих советских актеров: речь про лучших из лучших
Фронтовики недолюбливали одного русского актера: не поверите, узнав, о ком речь
Умер одиноким в глухой деревне: страшные подробности смерти Кононова из «Большой перемены»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше