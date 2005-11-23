В 1-м сезоне сериала «Примадонна» Жанна Мышкина с детства мечтала стать известной певицей. Вместе со своими подругами Милой и Зоей после окончания школы она едет в столицу, чтобы поступить в театральный институт. Однако девушка проваливается на вступительных испытаниях. Она врет матери, что поступила, и устраивается певицей в ресторан. Там девушка встречает музыканта Рому, который становится ее первой любовью. Тем временем Зоя устраивается на работу дворничихой, а Миледи случайно связывается с женщиной, которая связана с криминальным миром. Та обещает найти красавице Миле богатого мужчину.