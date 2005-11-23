Menu
Primadonna 2005, season 1

Season premiere 23 November 2005
Production year 2005
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Примадонна» Жанна Мышкина с детства мечтала стать известной певицей. Вместе со своими подругами Милой и Зоей после окончания школы она едет в столицу, чтобы поступить в театральный институт. Однако девушка проваливается на вступительных испытаниях. Она врет матери, что поступила, и устраивается певицей в ресторан. Там девушка встречает музыканта Рому, который становится ее первой любовью. Тем временем Зоя устраивается на работу дворничихой, а Миледи случайно связывается с женщиной, которая связана с криминальным миром. Та обещает найти красавице Миле богатого мужчину.

6.3 IMDb
Season 1 list of episodes
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
23 November 2005
Серия 02
Season 1 Episode 2
24 November 2005
Серия 03
Season 1 Episode 3
28 November 2005
Серия 04
Season 1 Episode 4
29 November 2005
Серия 05
Season 1 Episode 5
30 November 2005
Серия 06
Season 1 Episode 6
1 December 2005
Серия 07
Season 1 Episode 7
5 December 2005
Серия 08
Season 1 Episode 8
6 December 2005
Серия 09
Season 1 Episode 9
7 December 2005
Серия 10
Season 1 Episode 10
8 December 2005
Серия 11
Season 1 Episode 11
12 December 2005
Серия 12
Season 1 Episode 12
13 December 2005
Серия 13
Season 1 Episode 13
14 December 2005
Серия 14
Season 1 Episode 14
15 December 2005
Серия 15
Season 1 Episode 15
16 December 2005
Серия 16
Season 1 Episode 16
16 December 2005
TV series release schedule
